اعتبارا من 2021.. سنغافورة تحظر تجارة العاج

وطن: قالت حكومة سنغافورة، إنها ستحظر تجارة العاج المحلية اعتبارا من سبتمبر أيلول 2021 لتغلق الباب أمام سوق مهمة لأنياب الأفيال التي يتم اصطيادها بشكل غير مشروع.

وتسبب الطلب على العاج من دول آسيوية مثل الصين وفيتنام، حيث يتحول العاج إلى حلي وأدوات للزينة، إلى ارتفاع وتيرة الصيد غير القانوني في أفريقيا.

وحظرت تجارة العاج الدولية منذ عام 1990 بموجب معاهدة حظر الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض التي وقعت عليها معظم الدول.

وقال المجلس الوطني للمتنزهات وهو وكالة حكومية في بيان تزامن مع اليوم العالمي للأفيال "أعلنت سنغافورة اليوم حظر التجارة المحلية في عاج الأفيال".

وأضاف "سيعني الحظر أنه سيتم منع بيع عاج الأفيال ومنتجات العاج وعرض عاج الأفيال ومنتجات العاج علنا بهدف البيع".

ويقتل صيادون جائرون ما يقدر بنحو مئة فيل أفريقي كل يوم بغرض الحصول على العاج واللحم. ويقول خبراء في مجال البيئة إنه لم يتبق من هذه الأفيال سوى 400 ألف.

(رويترز)