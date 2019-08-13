ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم الثلاثاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير محمد سمير أحمد الرجبي من الخليل المحكوم بالسجن 45 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

الأسير وائل نبيل محمود نعيرات (44 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد محمد محمود عرندس (41 عامًا) من مخيم النصيرات وسط القطاع المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير عرندس عضو الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.