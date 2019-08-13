3.5 مليون ريال غرامات نقل حجاج غير نظاميين

وطن: بلغ مجموع الغرامات التي حصلتها السلطات السعودية من مخالفي تعليمات الحج والصادر بحقهم قرارات من مراكز لجان الجوزات الموسمية حتى الجمعة الماضي، ثلاثة ملايين و ٦٢٠ ألف ريال، حسب المديرية العامة للجوازات السعودية.

وقالت المديرية في بيان إن المخالفات تأتي في إطار سعي المملكة لمنع نقل الحجاج غير النظاميين الذين يسعون للحج بدون الحصول على تصاريح.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم التشهير والسجن والغرامة المالية والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

وبلغ عدد الناقلين المخالفين للحجاج الذين تم التشهير بهم 65 مخالفا، ومصادرة سبع مركبات وترحيل وتسع مخالفين ومنعهم من دخول المملكة.

وبلغت مدة عقوبة السجن خمسة عشر يوما لعدد كبير من المخالفين، مع غرامات تراوحت ما بين 20 إلى مئة ألف ريال.