محدث| بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في 3منازل

رام الله- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بوقف البناء في 3 منازل في بيت لحم، أحدهم قيد الانشاء.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تحرسها قوة من جنود الاحتلال، اقتحمت قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتحديدا منطقة عين جويزة شمالا، وقامت بتسليم المواطنة حليمة إسماعيل الأعرج اخطارا بوقف البناء في منزلها قيد الانشاء، والبالغ مساحته 70 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص.

فيما أخطرت تلك الطواقم المواطنين أحمد حسان فنون ومحمد يوسف نجاجرة بوقف العمل في محيط منزليهما الواقعين في منطقة صبيحة وأم حديد شرق بلدة نحالين؛ بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان، بأن مساحة منزل حسان تبلغ 120 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة منزل نجاجرة 70 مترا مربعا، منوها إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت قبل حوالي أسبوع لوقف البناء في منزل لمواطن من عائلة شكارنة مع الاستيلاء على معدات لصب الباطون من مضخة وخلاطتين، لذات الحجة وهي عدم الترخيص.

وفي سياق آخر، أوضحت مصادر محلية في القرية، ان قوات الاحتلال سلمت المواطن خالد أبو خيارة بلاغا، للتحقيق معه حول منزله المشيد الذي يقطنه الى جانب شقيقه، علما بأنه تعرض للهدم سابقا؛ بحجة عدم الترخيص.

يذكر ان قرية الولجة تتعرض منذ فترة الى هجمة مسعورة من قبل الاحتلال خاصة منطقة عين جويزة، تخللها هدم عدد من المباني، وإيقاف البناء في عدد آخر.