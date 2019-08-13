فيديو| تعرف على Defender الجبارة الجديدة

وطن: استعرضت شركة "لاند روفر" مؤخرا القدرات المذهلة لأحدث نموذج من سيارات Defender التي يعشقها محبو مركبات الدفع الرباعي حول العالم.

وأوضحت "لاند روفر" أن الاختبارات التي أجرتها على مركبتها الجديدة جرت بالاشتراك مع خبراء تابعين لمنظمة الصليب الأحمر العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت الاختبارات القدرات العالية لـ Defender الجديدة على اجتياز الطرق الوعرة وعبور الكثبان الرملية بكل سهولة، كما أظهرت أيضا إمكانيات هذه السيارة على قطع مئات الأميال يوميا في ظروف الطقس القاسية دون أن تعاني من أي مشاكل.

وأشار المشرفون على اختبار السيارة الجديدة إلى أنها ستكون من أنسب السيارات لمهمات الإنقاذ والإغاثة للصليب الأحمر، كون المنظمة تقدم مساعداتها عادة في المناطق الخطرة والتي يصعب على السيارات العادية الوصول إليها، فضلا عن أن Defender مناسبة تماما للسفر والرحلات الطويلة كونها تمنح السائق والركاب قدرا وافيا من الراحة.