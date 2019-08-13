منى السايح: لا أريد صورة أخرى بل أجتمع مع بسام خارج السجن

رام الله- وطن: كانت "صورة العمر" .. وكانت البسمة من البسّام التي تمنح الأمل دائما لمنى هي الحاضرة.. الزوجان المحبان اللذان حفظنا اسميهما عن ظهر قلب، بعد أن شاهدنا صورتهما سويا، وهما يبتسمان بكل الحب رغم السجن والسجان قبل عام.

فبعد 3 سنوات من الأسر، تمكنت زوجة الأسير بسام السايح الأسيرة المحررة منى حينها من لقائه ومصافحته لأول مرة دون حاجز زجاجي في غرفة، لأتذكر لون جدرانها فقد كان الشوق سيد الموقف، تحسست وجهه وحفظت ملامحه التي أطفأت نورها جدران السجن، ولم يسمح لها بعد ذلك بزيارته، وها هي اليوم تترصد باب منزلها متى يطرقه البسام، فلا تريد منى صورة أخرى ولا أمنية سوى أن تجتمع ببسام خارج السجن بحرية.

تقول السايح لوطن: "هو الآن في سجن الرملة، حيث تم سحب السوائل من جسمه وعولج من تضخم الكبد، كان وضعه خطيرا وتدهور بشكل كبير لاحتباس السوائل في جسمه، وسببه الرئيسي القصور الحاد في القلب، وضعه استقر، لكن ليس سهلا، في كل مرة يصل فيها لمرحلة تصيبه انتكاسة فلا يعود إلى حالته السابقة بل تسوء صحته اكثر".

واكدت انه تم رفض مطالبتهم عن طريق نادي الاسير والمحامي، بالإفراج المبكر عنه.

خلدون السايح: مازال بسام في مرحلة الخطر لكن وضعه الان مستقر

من جانبه، أكد خلدون، شقيق الاسير المريض بسام السايح، أن الوضع الصحي لشقيقه الاسير مستقر نوعا ما رغم خطورته، حيث نُقل من مستشفى "العفولة" الى سجن الرملة.

وقال خلال حديثه لوطن: "وضع بسام خطير لكنه مستقر، رغم أن الماء ما زالت تزيد على رئته وهذا كان سبب دخوله العناية المركزة".

واشار الى أن شقيقتيه زرنه يوم السبت والذي صادف (وقفة عرفة)، زيارة طبيعية عبر الصليب الاحمر.

ويعتبر الاسير السايح (47عاما) من نابلس، من اخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال حيث يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 خلال حضور جلسه محاكمة زوجته "منى السايح" في محكمة "سالم" العسكرية والتي كانت معتقلة في حينه، كما يعاني من مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمع الماء على رئتيه وصدره.