اشتية: نعتزم إنشاء جامعة للتدريب المهني وبنك لتوفير قروض لتمويل الأفكار الإبداعية للشباب

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن عزم الحكومة إنشاء جامعة للتدريب المهني، من اجل تعزيز قدرات الشباب وخلق فرص عمل لهم.

وفي كلمة مصورة له بمناسبة يوم الشباب العالمي، قال اشتية إن الحكومة تعمل كل جهد كي تتناغم مخرجات العملية التربوية مع سوق العمل، وأنها تسعى لإقامة بنك للاستثمار والتنمية، لتوفير القروض الميسرة لتمويل الأفكار الإبداعية للشباب.

وتابع " الشباب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة واستثنائية تحت الاحتلال، وفي ظل بطالة مرتفعة جدا"، مبينا أن الاحتلال يضيق فرص العمل على الشباب، حيث أن نسبة البطالة بين الأعمار 19-29، عالية جدا وخاصة بين خريجي الجامعات.

وأشار إلى أن للشباب فرصة التعبير عن انفسهم بالمشاركة في الانتخابات في الجامعات والبلديات والغرف التجارية.

وقال إن المجتمع الفلسطيني متوازن من الناحية الجندرية.

وختم اشتية حديثه بالقول "نحترم احلام الشباب ونعمل بما نستطيع معهم لتحقيقها، والحلم الأكبر لكل فلسطيني انهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".