الاحتلال يصيب الشاب يحيى ابو خاطر وزوجته بالرصاص ويعتقله شمال طولكرم

رام الله- وطن: أصيب، اليوم الثلاثاء، الشاب يحيى ناصر أبو خاطر (25 عاما) وزوجته برصاص قوات الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري المقام غرب قرية زيتا شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال المتواجدين في محيط البوابة التي تغلق الجدار أطلقوا النار صوب أبو خاطر وزوجته أثناء مرورهما بالقرب منها، ما أدى إلى إصابتهما.

وأوضحوا أن زوجته أصيبت بعيار معدني مغلف بالمطاط، نقلت اثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال زوجها.

(وفا)