بريطانيا تقرر الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة

وطن: أعلنت وكالة فارس الإيرانية، نقلا عن مصادر في سلطات جبل طارق، أنه سيتم الإفراج مساء اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.

وأعلنت سلطات جبل طارق، سعيها لتخفيف التصعيد الناجم عن احتجازها التي وصفته بـ"القانوني" للناقلة الإيرانية قبل قليل.

وتوقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، اليوم، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي تحتجزها بريطانيا، في القريب العاجل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ورجح نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي، أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مشيرا إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وجرى تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك.

واحتجزت سلطات جبل طارق، مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا، ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية "المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة (جريس1)، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة في سوريا".