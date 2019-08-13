قيادة حماس تبدأ زيارات تشمل 600 عائلة في غزة

وطن: أعلنت حركة حماس، الثلاثاء عن تدشين حملة زيارات كبيرة بعنوان "تواصل" ستزور خلالها قرابة 600 عائلة في كل مناطق قطاع غزة.

وذكرت الحركة على موقعها الالكتروني أنه سيشارك في الحملة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وإلى جانبهم أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة في مناطق القطاع.

وستقدمالحركة التهاني باعيد الشكر للعائلات على مشاركة أبنائها في الفعاليات والأنشطة الوطنية، التي تثبت حقوق شعبنا الفلسطيني، وخصوصا مسيرات العودة.

وتأتي الزيارات-بحسب حماس- تأكيدًا من قيادة الحركة على أهمية دور العائلات في تعزيز الوحدة الوطنية، ولتقديم الشكر على احتضان المقاومة بكل أشكالها.

ومع بداية أولى الزيارات، أكد السنوار أن العوائل الفلسطينية هي الذخر الاستراتيجي لمشروع التحرير والعودة، وهي الحاضنة الطبيعية للمقاومة التي أثبتت أنها على قدر المسؤولية.

وأضاف أنه "لولا عوائلنا الكريمة لما تمكنت المقاومة من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي".

واعتبر السنوار أن مسيرات العودة شكلت نموذجا وصورة حية لتمسك أهالينا بحقهم بالعودة وحقهم بالعيش بكرامة.