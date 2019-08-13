الاحتلال يعيد فتح حاجز الكونتينر بعد إغلاقه لساعات

وطن: أعاد جيش الاحتلال فتح حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم، بعد إغلاقه لساعات اليوم، بحجة وجود شكوك حول عملية خطف مستوطن، وتبين لاحقا أن لا يوجد اي عملية خطف لمستوطن.

وكان الاحتلال منع المواطنين من عبور حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفادت مصادر أمنية، انه بفعل إجراءات الاحتلال الفجائية، شهد حاجز "الكونتينر" أزمة خانقة، حيث سمح للخارج من بيت لحم بالمرور، فيما منع الداخل اليها من اجتيازه، مشيرا إلى أن رتلا من المركبات اصطفت على مسافة طويلة.