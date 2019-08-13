الزراعة بغزة تعلن كمية الأضاحي المذبوحة هذا العام

وطن: أعلنت وزارة الزرعة في قطاع غزة الاثنين، (ثالث أيام العيد) أن ما تم ذبحة لهذ العام من العجول و الأبقار بلغ 12 ألف رأس تقريبًا ونحو 15 ألف رأس من الأغنام والماعز و 80 رأس من الجِمال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية حسن عزام في بيان للزراعة، أن الوزارة بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية و نقابة الأطباء البيطريين والبلديات تمكنت من مراقبة و متابعة وفحص ما تم ذبحه في كل من المسالخ المركزية التابعة للبلديات والمسالخ الفرعية.

وأفاد بأنه لم تسجيل إتلافات كاملة لأي من الأضاحي، وأن ما سُجلَّ من إتلافات انحصر في أجزاء لكميات محدودة من الأحشاء الداخلية (كبد، رئتين...الخ)، ولم يؤثر ذلك على كامل الذبيحة.

وكانت الوزارة اتفقت مع إدارة تجمع المؤسسات الخيرية على أن تقوم الجمعيات الخيرية بتوفير أطباء للإشراف على الأضاحي للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك .

من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة في غزة إبراهيم القدرة أن نجاح موسم الأضحى لهذا العام يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة منذ بداية العام لمراقبة ومتابعة وفحص كل الحيوانات المستوردة والحيوانات التي يجري إنتاجها محليًا.

وذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا للخطة التي وضعتها الوزارة للمحافظة على الصحة العامة وصحة قطعان الحيوانات التي يتم تخصيصها للذبح والتربية.