الخارجية الأردنية تحذّر من أي محاولة للمساس بالواضع القائم في الأقصى

وطن: استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير "الامن الداخلي" الاسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك .

وعبّر الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة عن رفض الأردن المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة اي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك.

وذكر القضاة "إسرائيل"، كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم.

وطالب القضاة سلطات الاحتلال بالوقف الفوري لكافة المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الناطق الرسمي أن الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وكان إردان، قد دعا إلى تغيير الوضع القائم في مدينة القدس منذ احتلال المدينة في حزيران/ يونيو عام 1967، بحيث يسمح للمستوطنين اقتحام الأقصى لأداء طقوسهم الدينية .

تأتي تصريحات إردان إثر سماح شرطة الاحتلال لنحو 1700 مستوطن، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بعد قمع المصلين قرب باب المغاربة، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى.