السنوار يرد على غانتس: إذا وقعت الحرب سنكسر جيشك ولن قوم له قائمة بعدها

وطن: أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الثلاثاء، أن المقاومة بجانب أبناء شعبنا كافة "ستكسر جيش الاحتلال حال وقعت الحرب"، مشددًا على ضرورة تجنبها.

وقال السنوار خلال لقاء مع العائلات شرقي خانيونس ضمن حملة الزيارات التي تجريها حماس في العيد: "إذا قدر الله ووقعت الحرب سنكسر جيشهم، ولن تقوم بعده قائمة".

وأضاف: "أطمئن أمتنا وأوصل رسالة إلى المنبطحين من أمتنا الذين يستقبلون العدو بعواصمهم أننا برجال غزة سنكسر الاحتلال ونحن نعرف ما نقول ونقصد ما نقول وليعرف عدونا أننا صادقين وأننا لا نلقي القول جزافا".

وتابع بالقول: "صحيح أننا نريد أن نجنب أهلنا الحرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إلا أننا نصنع الصواريخ ونحفر الأنفاق وندرب الشباب ولن نتخلى عن هذه المهمة رغم التجويع والحصار".

وأشار السنوار إلى زيارة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس إلى الحدود مع قطاع غزة قبل أيام وتهديداته التي توعد بها غزة بعد انتهائه من منصبه وفي فترة الانتخابات الإسرائيلية.

وأوضح أن ما فعلته المقاومة في الزنة وخزاعة شرقي خانيونس عام 2014 في بيني غانتس وجيشه كان عظيمًا، ما اضطرهم للانسحاب حينها.

ونوه السنوار إلى أن العملية المنفردة التي جرت قبل أيام شرقي خانيونس هي "عملية فدائية وبطولية نفذها الشاب هاني أبو صلاح".

وفي سياق آخر، بين أن حماس وفصائل المقاومة الوطنية والإسلامية ستكون على تواصل كبير الأيام القادمة بما يخص القضايا الوطنية بإشراك وجهاء وأعيان ومخاتير قطاع غزة.

وشدد السنوار على ضرورة طي الانقسام، متوعدًا بالعمل الجاد لتحقيق ذلك.