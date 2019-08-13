الخليل على موعد مع مهرجان الطفل والعائلة رابع ايام العيد

الخليل- وطن: تُطلق مجموعة ميم غدا رابع ايام عيد الاضحى مهرجان الطفل والعائلة العيد "بلم الأجاويد".

وستنطلق الفعاليات مع مسيرة الشارع الساعة الخامسة من مفرق جامعة الخليل وصولاً إلى حديقة جمعية سيدات الخليل بمشاركة الدمى العملاقة الموجودة لأول مرة في الخليل.

وسيقدم المهرجان فعاليات متنوعة بين العروض المسرحية المخصصة للأطفال مع مسرح عناد والحكواتية حنين طربية من سخنين، بالإضافة الى الدبكة الشعبية وعروض المهرجين، وعرض موسيقي مع احمد الشرباتي.

وقال مدير المهرجان سليمان مكركر، أن "العيد بلم الأجاويد"، يأتي كامتداد لمهرجان رمضان هلّ وَزلّ، بحيث نسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات الى خلق أجواء فنية وثقافية، والتأكيد على اهمية الفنون في التعبير عن قضايانا، بجانب إيجاد مساحة للترفيه للطفل والعائلة، وأضاف أن المهرجان سيضم ورشات عمل في مجالات ذات صلة كالدراما والمسرح والحركة والصوت.

ويعتمد المهرجان بشكل كامل على المجتمع في توفير إحتياجاته من مُنطلق المسؤولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، وبجهود المتطوعين، ويذكر ان مجموعة ميم حصلت هذا العام على دعم جزئي للمهرجان من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون من خلال شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية.