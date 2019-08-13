وفيات وإصابات وانهيار منازل بسبب السيول في السودان

وطن: لقي 7 سودانيين حتفهم وأصيب اثنان آخران في مناطق متفرقة من ولاية الجزيرة وسط السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول وفيضانات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء.

وأدت الفيضانات وسط السودان الناجمة عن هطول الأمطار إلى انهيار عدد من المنازل، إذ تأثرت 10 قرى بالفيضانات التي بدأت منذ ليلة الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.

وتوفي ستة مواطنين من بين السبعة في حي رقم 15 بمدينة رفاعة، بينما توفي السابع في قرية زرقة أم سعيد، وهي واحدة من 10 قري تأثرت بالسيول والفيضانات.

وأعلن مسؤول نقابي سوداني أن مياه الفيضانات غطت قرابة 4 آلاف فدان من القطن والذرة، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.

وسيرت حكومة ولاية البحر الأحمر قافلة للدعم الإنساني للمتأثرين بالفيضانات. وأكد مسؤول أمني تسخير إمكانيات الدفاع المدني لتقديم العون اللازم للمتأثرين بالفيضانات.