في ثالث ايام العيد.. تنقل 13509 مسافر عبر معبر الكرامة
14.08.2019 10:58 AM
رام الله- وطن: اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 13509 مسافر في كلا الاتجاهين، الثلاثاء( ثالث ايام العيد) عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 8797 مسافر
قادمين : 4712 مسافر
مرجعين : 19 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.