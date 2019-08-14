في ثالث ايام العيد.. تنقل 13509 مسافر عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: اعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 13509 مسافر في كلا الاتجاهين، الثلاثاء( ثالث ايام العيد) عبر معبر الكرامة، وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 8797 مسافر

قادمين : 4712 مسافر

مرجعين : 19 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاربعاء لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.