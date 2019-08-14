"الهيئة العليا" تدعو لأوسع مشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني"

وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، لأوسع مشاركة في الجمعة القادمة ضمن فعاليات مسيرات العودة على أرض مخيمات العودة شرقي القطاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة الوطنية العليا، أصدرته اليوم الأربعاء، لتذكير المواطنين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" والتي تتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

يذكر أن الهيئة ألغت فعاليات الجمعة الماضية من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بسبب عيد الأضحى المبارك.