تيدكس ميدان المنارة.. تحت شعار "الجيل القادم"

وطن: إحدى عشرة متحدثة ومتحدث سيشاركون أفكارهم وتجاربهم الملهمة على منصة تيدكس ميدان المنارة – "TEDxAl-ManaraSquare " في السابع من أيلول القادم للعام الجاري تحت شعار "الجيل القادم"، ايمانا منا بمقدرة هذا الجيل على قيادة المبادرات المجتمعية الايجابية في المجتمع الفلسطيني لتؤثر بمختلف شرائحه.

يفسح "TEDx" المجال أمام شعوب العالم بالمشاركة بهذه المنصة العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نشر أفكار تستحق النشر في المجالات المختلفة منها التقنية والتصميم والترفيه، بحيث يؤمن القائمون على "TED" بقدرة الفكرة على تغيير المعتقدات والسلوكيات، وفي النهاية تغيير العالم، فيسعَون لأن تكون المنظمة منبرًا للإنتاج الفكري، ومركزًا للتبادل المعرفي عبر العالم.

وعليه عمدت منظمة "TED" على إعطاء تراخيص لمجموعة من الأفراد في منطقتهم لإقامة الحدث في بلدانهم حيث استضافت أكثر من 166 دولة الحدث من ضمنها دول عربية فكان تيدكس عمان وتيدكس بيروت والقاهرة والرياض وغيرها ما أعطى الإلهام لان يكون هناك "تيدكس ميدان المنارة رام الله " - TEDxAl-ManaraSquare للعام 2019 بسمة "الجيل القادم"، لما تملكه فلسطين من مفكرين ورياديين وقدرات ابداعية بحاجة لمن يحتضنها ويتبناها نحو مستقبل مشرق.