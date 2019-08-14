الاحتلال يزعم: العثور على سلاح أحد منفذي عملية "زيكيم" 2014

وطن: زعم جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، العثور على سلاح أحد منفذي عملية الإنزال البحري في موقع "زيكيم" العسكري خلال حرب عام 2014، على شاطئ كيبوتس "زيكيم" شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر عسكرية، أن السلاح من نوع "كلاشنكوف"، وعثر عليه تحت الرمال القريبة من الساحل، بعد مرور خمس سنوات على عملية الاقتحام.

وكان أربعة من عناصر "الكوماندوز" البحري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس تسللوا بحرًا من القطاع، واقتحموا موقع وقاعدة "زيكيم" في اليوم الثاني من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

واستخدم المقاومون في الاقتحام بنادق آلية من طراز "كلاشنكوف" وقنابل يدوية وعبوات لاصقة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكة الانترنت خوض المهاجمين اشتباكات قوية مع جنود الاحتلال، واستهدافهم دبابة بعبوة لاصقة.

وتمكنت المجموعة، وفق إعلان القسام، من اقتحام الموقع وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال.