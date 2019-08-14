والد جندي أسير لدى المقاومة: نتنياهو تخلى عن جنودنا

وطن: وجه والد هدار غولدين، جندي الاحتلال الذي تحتجزه المقاومة في غزة، انتقادًا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالتخلي عن الجنود في ساحة المعركة.

وقال غولدين بحسب موقع "مفزاك العبري": "قتل ابني هدار من لواء جفعاتي منذ 5 سنوات من قبل حماس. لم أكن أتخيل أنني سأكون أبًا لجندي أسير، لكنني سأواصل هذا الجهد مع عائلتي لاستعادة ابني".

وأضاف: "نحن في عائلة غولدين نقوم بالاحتجاجات، وهذا لا يعني بأننا نفرض مواقف تخلت عنها الحكومة الإسرائيلية، ولكننا سنواصل علي الساحة الدولية وفي الساحة السياسية والقانونية وفي الساحة الاقتصادية لاستعادة ابننا، وكل ذلك بسبب الخوف الذي تغلغل عميقًا بين صانعي السياسة الاسرائيلية بعد 40 عامًا من التعامل مع عمليات الاختطاف. الخوف الذي أدى إلى التخلي عن الجنود في ساحة المعركة".