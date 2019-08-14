د. مصطفى البرغوثي: تصريحات أردان خطيرة وتؤكد مخططات حكام الاحتلال للاعتداء على المسجد الأقصى

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تصريحات وزير امن داخلية الاحتلال، جلعاد أردان، التي دعا فيها الى تغيير طابع المسجد الأقصى، بأنها اعلان لخطة صريحة من جانب حكومة الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى، و تحويله الى مكان عبادة يهودي، مما يعني تفجير استقرار المنطقة بأسرها.

وفي بيان لها، وصل وطن نسخة عنه، قال البرغوثي إن "حكام إسرائيل يلعبون بالنار، ويستعملون حياة ومقدسات الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية، ويواصلون خرق كل القوانين الدولية و الدينية و الانسانية، دون أدنى اعتبار للقانون الدولي".

و طالب البرغوثي بوقفة فلسطينية وعربية واسلامية وانسانية موحدة وحازمة في وجه الطغيان الاسرائيلي الذي لم و لن ينجح يوما في كسر ارادة الشعب الفلسطيني المصمم على حماية حقوقه و مقدساته، و ان ظهرت تجلياته في الاعتداء على المصلين في المسجد القصى في صلاة عيد الاضحى.