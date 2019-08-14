الرئاسة تحذر من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى

وطن: حذرت الرئاسة، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات ما يسمى بوزير الامن الداخلي في الحكومة الاسرائيلية التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وفي بيان لها، الأربعاء، حملت الرئاسة، الحكومة الاسرائيلية، مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد الاقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به اطلاقاً.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على "إسرائيل" لوقف هذه المحاولات، والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.