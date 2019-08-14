"أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".. وزير خارجية الاحتلال يهنئ نظيره البحريني بحلول عيد الأضحى

وطن: هنأ وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، في تصريح له عبر حسابه الخاص على "تويتر" وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيا أن "يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

وتأتي هذه المباركة في ظل اعلان البحرين أنها ستستضيف بالاشتراك مع الولايات المتحدة مؤتمرا حول "أمن الملاحة البحرية والجوية" في تشرين الأول/أكتوبر، وتسعى الولايات المتحدة بدورها إلى تشكيل قوة بحرية في الخليج بمشاركة دولة الاحتلال.

وتأتي مشاركة دولة الاحتلال في المؤتمر بزعم الحد من القدرات الإيرانية في الخليج، إضافة لتعزيز علاقة الاحتلال بدول الخليج.

من جانبها، انتقدت إيران البحرين بسبب استضافتها اجتماعا "استفزازيا" لمناقشة أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج، ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، "إن بمقدور إيران ودول الخليج الأخرى حماية أمن المنطقة وإنه لا توجد حاجة لقوات أجنبية، مكررا رفض مهمة بحرية أمنية أمريكية في المنطقة".