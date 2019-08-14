استشهاد طفل لبناني في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب الإسرائيلية

وطن: استشهد الطفل اللبناني عباس معتوق، في انفجار جسم مشبوه، وأصيب طفل آخر، في ذات الانفجار، بينما كانا يلهوان في بلدة تول بمحافظة النبطية جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقالت قناة “أل بي سي” المحلية، إنه من المرجح أن يكون الجسم المشبوه قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 2006.ويصادف، الأربعاء، 14 أغسطس/آب، ذكرى انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006، والتي استمرت 34 يومًا.

ووفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، صدر في 2008، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمطر لبنان بأكثر من 4 ملايين قنبلة عنقودية في الثلاثة أيام الأخيرة لحرب 2006.