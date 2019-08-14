السنوار يكشف تفاصيل لقاء استمر (6) ساعات جمع قيادة القسام وسرايا القدس

وطن: كشف يحيي السنوار رئيس حركة حماس بغزة، عن تفاصيل لقاء مهم بين قيادات سرايا القدس وكتائب القسام مؤخرا.

وأكد السنوار في كلمة له: أن المقاومة الفلسطينية تعمل ليل نهار وتطور عملها وتراكم قوتها من أجل إنجاز العمل الوطني الكبير المتمثل في هدف العودة الى أراضينا.

وأعلن رئيس حركة حماس بغزة، أننا كنا في لقاء على مستوى عال ضم قيادات سياسية من حماس والجهاد وبحضور قيادة سرايا القدس وكتائب القسام.

وحول التفاصيل، قال السنوار: "جلسنا قرابة 6 ساعات بكل حب واخوة نناقش تفاصيل مشروع المقاومة وترتيبات التحضيرات للتحرير والعودة وصد العدوان".

وأوضح أن الكل يشهد تطور العمل الوطني والعلامة البارزة في الهيئة الوطنية العليا مسيرات العودة وكسر الحصار وغرفة العمليات المشتركة.

وبشأن المصالحة الفلسطينية ، قال السنوار إن "قضية الانقسام تؤلمنا وتجرح قلوبنا جميعا"، مضيفا : "حاولنا وبذلنا جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين لنطوي هذه الصفحة ونحقق الوحدة والشراكة لكن للأسف كانت هناك أسباب لا داعي لذكرها حالت دون تحقيق ذلك".