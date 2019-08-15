قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات وتعتقل 8 مواطنين

وطن: شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش طالت منازل المواطنين في مناطق عدة من الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم واعتقلت 8 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عبد الرحيم داود (24 عاما)، ومحمد عفيف التركي (23 عاما)، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال فارس خضر زرينة (22 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم، داهمت قوة من جيش الاحتلال أحد الاسكانات وقامت بتكسير أبواب شقة المواطن خالد احمد الحمري.