بيني غانتس يهدد السنوار بالاغتيال

وطن: هدد رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالاغتيال في حال القيام بالمزيد من العمليات ضد دولة الاحتلال.

وقال غانتس "يجب أن يتذكر السنوار المسؤول في حماس أحمد الجعبري الذي تم اغتياله، خلال تواجده بالسيارة، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى ".

وكان يحيى السنوار رئيس حماس في غزة وجه تهديداً شديد اللهجة إلى قادة الاحتلال الإسرائيلي، متوعداً بكسر الجيش الإسرائيلي على تخوم غزة، ودك البلدات الإسرائيلية بآلاف الصواريخ.