أعضاء من المعارضة الفنزويلية ومقربون من غوايدو زاروا دولة الاحتلال

وطن: أفادت هيئة البث الرسمية للاحتلال "كان" أن وفدا للمعارضة الفنزويلية ومقربا من رئيس المعارضة خوان غوايدو وصل الى دولة الاحتلال قبل عدة أشهر واجتمع مع مسؤولين إسرائيليين.

وذكرت "كان" مساء الأربعاء انه خلال الزيارة طالب أعضاء الوفد تقوية العلاقات مع "إسرائيل" وتعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وكان المعارض المدعوم أمريكياً خوان غوايدو أعلن أمس أنه سيعين ممثلا من قبله في دولة الاحتلال.

وقال احد أعضاء الوفد وفقا للتقرير خلال الزيارة انهم وجدوا تفهما إسرائيليا لمواقف أعضاء الوفد ضد نظام مادورو ، وصرح احد أعضاء المعارضة :"انطباعي كان إيجابيا تماما من الاجتماعات، هناك تفهما لمشاكل الشعب الفنزويلي".

ويشار إلى أن دولة الاحتلال اعترفت بحكومة المعارضة التي يقودها غوايدو. ومنذ عام 2009 وأثناء العداون على غزة المسى بـ"الجرف الصامد"، سحبت فنزويلا سفيرها من دولة الاحتلال، وانقطعت العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.