وزير بحكومة الاحتلال يقود اقتحاما للمسجد الأقصى

وطن: اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال "أوري أرئيل" ترافقه مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى الشريف، على شكل مجموعات متتالية، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المنتشرة في ساحات المسجد المبارك.

وقاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل مجموعة من المستوطنين، وقاموا بجولة في ساحات الأقصى.

وجدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بعد إغلاق شرطة الاحتلال باب المغاربة منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى.

وفتحت الشرطة باب المغاربة أمام الاقتحامات في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" بقرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو ووزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان وكبار الضباط من الشرطة، والذي اعتبر سابقة خطيرة باقتحام الأقصى في أيام العيد.