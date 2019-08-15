الاحتلال يقتطع مبلغ 12.7 مليون شيكل من أموال المقاصة لصالح عملاء

وطن: كشفت صحيفة معاريف العبرية صباح الخميس، عن اقتطاع دولة الاحتلال لمبالغ مالية جديدة من أموال السلطة المحتجزة لديها.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّه تم تحويل مبلغ (12.7) مليون شيكل، الى دائرة الحجوزات من وزارة المالية الاسرائيلية، بعد اتخاذ إجراءات في القضايا التي فتحت ضد السلطة الفلسطينية.

وقال قرار الحكم انه تم احتجازهم بدون وجود أي صلاحية للسلطة الفلسطينية للقيام بهذا، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين من الحرية، يشكل سببا للضرر.

وذكرت الصحيفة، أنّه سيتم توزيع الأموال المحولة من خلال وسيتم توزيع الأموال المحولة من خلال سلطة الجباية في القدس المحتلة، على مشتبه بهم في التعامل مع الاحتلال (جواسيس)، كانوا قد رفعوا قضايا في المحاكم الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية بسبب قيام الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتعذيبهم.