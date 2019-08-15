حكومة نتنياهو تمنع عضوات الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول فلسطين

وطن: قرر وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي اليوم الخميس عدم السماح للعضوات الديموقراطيات دخول فلسطين. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه في هذه الأثناء تقوم السلطات المختلفة بالمصادقة على القرار قبل الإعلان عنه رسميا.

وذكرت تقارير إعلامية عبرية، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تدرس منع كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أعضاء الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، من الوصول إلى تل أبيب في زيارة تشمل أيضًا، القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية.

وكان مكتب رئيس حكومة بنيامين نتنياهو ، رفض التطرق إلى زيارة عمر وطليب إلى البلاد، المتوقعة غدا، الجمعة، وما إذا سيتم منع دخولهما البلاد، وقالت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو يوجه الصحافيين إلى مكتب وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي. ونقلت عن موظفين رفيعي المستوى قولهم إن نتنياهو يتهرب من المسؤولية عن القرار بهذا الخصوص، لأن درعي ينفذ وحسب السياسة التي يقررها نتنياهو.

ونقلت القناة 13 عن مديرة المنظمة اليهودية الأميركية "جي ستريت"، ياعيل بتير، قولها إن "منع دخولهما سيكون بمثابة إعلان حرب على الحزب الديمقراطي، الذي شكل أساس الدعم الصلب لإسرائيل في الولايات المتحدة على مدار السنين. وعلى إسرائيل أن تحاذر كي لا تنجر وراء خطاب الكراهية للرئيس ترامب".

ودفع تغيّر موقف نتنياهو بهذا الخصوص ب ما يسمى بـ رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، أن يكرر مطالبته لوزرات الاحتلال بتقديم وجهة نظر بشأن زيارة عضوي الكونغرس، علما أن وجهات نظر كهذه قُدمت الأسبوع الماضي وتم التعبير من خلالها على الموافقة على الزيارة.

ويأتي تخبط الاحتلال في أعقاب طلب ترامب، وإبلاغ سفارته في واشنطن قادة الحزب الديمقراطي بتغيير الموقف من زيارة طليب وعمر. وتلا ذلك ضغوط مضادة من جانب منظمات يهودية وأعضاء كونغرس ديمقراطيين بارزين، الذين حذروا من تبعات منع سلطات الاحتلال دخول عضوي الكونغرس إلى البلاد.

وعقد نتنياهو مشاورات حول الزيارة، أمس، شارك فيها درعي ووزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، و ما يسمى بـ "وزير الأمن الداخلي"، غلعاد إردان، وبن شبات. وقال مسؤولون سياسيون إن "طواقم مهنية وقانونية حكومية تواصل دراسة المواد".

وكان سفير الاحتلال في واشنطن، رون ديرمر، صرح الشهر الماضي، في أعقاب الإعلان عن الزيارة، أنه "احتراما للكونغرس الأميركي والحلف الكبير بين إسرائيل وأميركا، لن نمنع أي عضو كونغرس من دخول إسرائيل".

ويذكر أن عمر، الصومالية الأصل، وطليب، الفلسطينية الأصل، عضوان في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، وتنددان بسياسة الاحتلال ضد الفلسطينيين.