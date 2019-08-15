بعد قرار الاحتلال منع عضوتي الكونجرس من دخول فلسطين.. عائلة رشيدة طليب لوطن: القرار جائر وسيصيب أهالي القرية بخيبة أمل

وطن: بعد ساعات من نشر الخبر أن دولة الاحتلال تدرس منع دخول عضوات الكونغرس الديموقراطيات رشيدة طليب والهان عمر من دخول أراضيها، أفادت القناة العبرية الثانية أن وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قرر عدم السماح للعضوات الديمقراطيات من دخول "إسرائيل". وذكرت القناة انه في هذه الأثناء تقوم السلطات المختلفة بالمصادقة على القرار قبل الإعلان عنه رسميا.

ووصف خال النائب رشيدة طليب، بسام طليب، في اتصال مع وطن قرار الاحتلال بمنع دخول قريبته بـ"الجائر"، موضحاً أن رشيدة كانت تستعد لزيارة عائلتها في قرية "بيت عور" الفوقا جنوب غرب رام الله الأسبوع المقبل في بيت جدها.

موضحاً أن العائلة كانت بانتظار زيارة طليب، وأن قرار منع الزيارة، سيصيب أهالي القرية جميعهم بخيبة الأمل، خاصة وان الاستعدادات لاستقبالها بدأت منذ أيام.

وأضاف طليب خلال حديثه لـوطن أن رشيدة كانت قد قدمت طلبا لزيارة فلسطين في 17/7 إلا أن سلطات الاحتلال منعتها من دخول فلسطين، لتقدم طلبا آخر للزيارة. وهو ما تم رفضه مرة أخرى، بحسب ما أفادت به القناة العبرية.

هذا وكانت رشيدة طليب وإلهان عمر تستعدان لزيارة فلسطين المحتلة، تبدأ يوم الأحد المقبل (22/8) وتنتهي الخميس (22/8)، بدعوة من مؤسسة مفتاح.

وتهدف الزيارة لاطلاعهن على ممارسات الاحتلال والدور الأمريكي المنحاز للاحتلال، وكان من المنتظر أن تشمل الزيارة مدينة القدس والخليل وبيت لحم ورام الله.