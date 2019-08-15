محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن مراسل "وطن" محمد عتيق

وطن: قررت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الإفراج عن مراسل وطن في محافظة جنين، الصحفي محمد عتيق، بعد 9 أيام من الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت عتيق من منزله، بعد اقتحامها لبلدة "برقين" جنوب غرب مدينة جنين، يوم الثلاثاء قبل الفائت الموافق 6/8/2019، وداهمت منزل مراسل وطن في المحافظة، الصحفي محمد عتيق، وقامت باعتقاله للمرة الثانية خلال عامين.

وبحسب والد محمد، علي عتيق، فإن قوة من جيش الاحتلال داهمت المنزل في تمام الساعة الثانية فجراً "ونحن نيام.. كسر الجنود النوافذ وخلعوا الباب وقفزوا إلى داخل البيت بطريقة أرعبتنا".

وأضاف في اتصال مع وطن أن الجنود "قاموا بحجز جميع أفراد العائلة في غرفة واحدة.. وبدأوا بتفتيش البيت بطريقة همجية".

وبعد أن ظلّ جيش الاحتلال في البيت قرابة الساعة.. قاموا خلالها بقلب البيت، اقتادوا بعدها الزميل محمد مقيّداً ومعصوب العينين.

وكان محمد قد اعتقل قبل عامين، عندما كان طالباً في جامعة "القدس"، أبو ديس. وقضى 7 شهور في الأسر.

وكانت وطن قد استنكرت سياسة تكميم الأفواه التي ينتهجها الاحتلال، والاعتقال على خلفية العمل الصحفي، تطالب وطن المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين، بوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم. في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وتؤكد وطن، أن ما نفذه الاحتلال بحق الزميل محمد عتيق، ينتظر وقفة جدية محلياً ودولياً، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين، كونهم حراساً للحقيقة في مناطق النزاعات.