مصطفى البرغوثي: منع "إسرائيل" لعضوتي الكونغرس يؤكد خوفها من انكشاف جرائمها ضد الفلسطينيين

وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع عضوتي الكونغرس رشيدة طليب و الهان عمر من الوصول إلى فلسطين يؤكد بشكل قاطع على تخوف "إسرائيل" من انكشاف جرائمها المرتكبة ضد الفلسطينيين.

فيما أوضح البرغوثي بأن قرار المنع جاء ليؤكد على عدة نقاط وهي :

اولا: خوف "إسرائيل" من انكشاف اضطهادها العنصري و ممارسات احتلالها ونظام "الابرتهايد" الذي أنشأته ضد الشعب الفلسطيني و ما قد تقوم به عضوتا الكونغرس من كشف للحقائق أمام الشعب الأمريكي.

ثانيا: إن حكام "إسرائيل" يمارسون العنصرية ضد عضوات كونغرس أمريكي بسبب اصولهما العرقية و هذا اثبات إضافي على عنصرية نظام "الابرتهايد" الإسرائيلي.

ثالثا: إن منع "إسرائيل" لعضوتي كونغرس أمريكيتين انتخبتا بشكل ديموقراطي من زيارة فلسطين يؤكد كذب الادعاء بديموقراطية "إسرائيل" فما من ديموقراطية في العالم يمكن أن تقدم على خطوة كهذه .

و قال البرغوثي إن قرار حكومة "إسرائيل" لن يكسر مواقف رشيدة و طليب التي نحييها بل سيفضح أكثر "إسرائيل" وممارساتها وسيساهم في كشف ما تحاول اخفاءه عن العالم من خروقات لحقوق الانسان.