تحديث| إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال بالبلدة القديمة في القدس (فيديو+صور)

القدس- وطن: أصيب 3 شبان، مساء الخميس، بجروح متفاوتة، إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليهم أثناء تواجدهم عند باب السلسلة بالقدس المحتلة.

وفي أعقاب الحادثة، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة بالكامل.

وبحسب ما أوردت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية فإن الاحتلال يدعي وقوع عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، حيث أشار الاعلام العبري بأن الشابين قد نفذا عملية طعن أصيب على اثرها أحد جنود الاحتلال ووصفت اصابته بالطفيفة.

ولم تعرف هوية الشبان بعد.

وبدوره أكد الهلال الأحمر بأنه تم نقل شاب مصاب بالرصاص في منطقة الفخد ومن أمام باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس، فيما منع جنود الاحتلال طواقم الهلال من الوصول للشابين الاخرين المصابين في مكان وقوع الحادثة.

وقال شهود عيان إن مستوطنا وعناصر من شرطة الاحتلال فتحوا النار على مجموعة مواطنين بزعم طعن أحد الجنود، وأصابوهم بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي الذي أصيب بقدمه.