ترامب:"رشيدة والهان" تكرهان إسرائيل واليهود .. و"إسرائيل" ستبدو ضعيفة إن سمحت لهما بالدخول

وطن- ترجمة ريم أبو لبن : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معقباً على قرار حكومة نتنياهو بمنع عضوات الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول الأراضي الفلسطينية:"هم يكرهون إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهم".

وكتب ترامب في تغريدة له على صفحته الخاصة على "تويتر" : "إسرائيل" ستبدو ضعيفة إن سمحت لطليب وعمر بالدخول".

وكان قد قرر وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي اليوم "الخميس "عدم السماح للعضوات الديموقراطيات رشيدة طليب وإلهان عمر دخول فلسطين. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه يجري المصادقة على القرار قبل الإعلان عنه رسميا.

وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" بأن دبلوماسيين إسرائيليين قد حذروا من خطوة حكومة نتنياهو بمنع أعضاء من الكونغرس من دخول الاراضي الفلسطينية مما سينجم عنها تشدد في العلاقات الإسرائيلية مع الحزب الديمقراطي الذي شكل أساس الدعم الصلب "لإسرائيل" في الولايات المتحدة على مدار السنين. وعلى "إسرائيل" أن تحاذر كي لا تنجر وراء خطاب الكراهية للرئيس ترامب.

فيما أوضحت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تراجع بعد ضغوطات من "ترامب"، بمنع كلا من طليب وعمر من دخول "تل أبيب" وزيارة القدس والمسجد الاقصى والضفة الغربية.