اشتية: منع الاحتلال دخول طليب وعمر يعكسان الخوف من فضح اجراءاته ضد شعبنا

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "قرار إسرائيل منع عضوتي الكونجرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة، والتصريحات التحريضية ضدهما، يعكسان الخوف من فضح الاحتلال وإجراءاته الجائرة بحق شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأميركي والعالمي".

واوضح في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، أن "اسرائيل تحارب كل من لا يقبل نهجها الاحتلالي وتحاول إسكات وتخويف الأصوات الحرة الداعية للسلام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع أن "القرار الإسرائيلي ضد عمر وطليب يؤكد أن العنصرية والديمقراطية لا يمكن أن ينسجما معا".