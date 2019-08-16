غزة تستعد لجمعة "الشباب الفلسطيني"

وطن: يستعد أهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.

وبينت في تصريح لها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الهيئة ألغت مسيرات العودة للأسبوع الماضي وقررت أن تقتصر فعالياتها على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيمي ملكة (شرق غزة)، والعودة شرق خانيونس يوم الأحد الماضي.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي في مسيرات سلمية، قرب السياج بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وأدى قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة لارتقاء مئات الشهداء، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.