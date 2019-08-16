التعليم الموازي بين مساس بعدالة المنافسة والأهمية المالية للمؤسسات التعليمية

كتبت: أسماء سلامة

في عام 1994 أنهت شقيقتي الثانوية العامة ( التوجيهي ) بمعدل 94.6% في الفرع العلمي، ولم يتم قبولها في تخصص الصيدلة لأنه أقل من معدل القبول المطلوب وطبعاً الطبّ أيضاً ، فكان الحل هو الدراسة في أحد الجامعات الخاصة في الأردن والحصول على شهادة الصيدلة .

وبين العام 1994 والعام الحالي 2019 أصبح من يحصل على معدل 83 مثلاً يلتحق بكلية الصيدلة في أكثر من جامعة من جامعاتنا الفلسطينية، مع العلم أن مستوى العلامات الآن أعلى بكثير منه في أوائل التسعينيات.

لم يتم خفض معدلات القبول لهذه الدرجة طبعاً ، ولكن أصبح هناك ما يعرف بالتعليم الموازي في الجامعات الفلسطينية .. وهو باختصار يعني : أنه في حال كان المعدل الذي حصلت عليه في الثانوية العامة أقل من معدل القبول للتخصص الذي تريد دراسته، فما عليك إلا أن تدفع ثمن ذلك مالياً، أن تشتري التخصص.

وقد يصل الأمر أن يكون سعر الساعة للتخصص على النظام الموازي هو ضعف ثمن الساعة لنفس التخصص حسب معدل القبول الطبيعي.

كانت الجامعات قبل السلطة الوطنية تدار من قبل مجلس التعليم العالي المكون من رؤساء كافة الجامعات، وتم تعطيله على إثر وجود وزارة التعليم العالي، وتركت المؤسسات الجامعية تدير أمورها بنفسها في كل ما يتعلق بسياسات القبول ومعدلاتها وسعر الساعات المعتمدة فيها، مع مراقبة فقط من قبل الوزراة وهذا ما نص عليه قانون التعليم العالي لعام 1998 وعام 2018.

ومن الجدير بالذكر أنه لا وجود لأي إشارة لنظام التعليم الموازي في هذين القانونين، أي أن لا وجود لأي قانون يتعلق بالتعليم الموازي في الجامعات الفلسطينية لا من حيث شروط الالتحاق به ولا تكاليف الساعات المعتمدة، الأمر الذي يجعل الجامعة هي المتحكم الأول والأخير فيه.

قد يقول البعض إن هذا القانون (التعليم الموازي) هو في مصلحة الطالب، حيث أنه يمكن لمن لم يحصل على معدل قبول الطب والهندسة والصيدلة من دراسة هذه التخصصات في فلسطين بدل السفر لدراستها في الجامعات العربية والأجنبية، قد يكون هذا الأمر صحيحاً لمن يملك المال الكافي لذلك، أن يشتري التخصص الذي يريد مهما كانت التكلفة.

وهذا الأمر الذي ينعكس سلباً على الطلبة الآخرين ممن لا يملكون القدرة المالية على ذلك.. تخيلوا مثلا أن يحرم طالب حصل على معدل 97% مثلا من دراسة الطب لأن معدله أقل من معدل القبول، وليس لأهله القدرة على دفع تكاليف الموازي، في حين يدرس طالب حصل على 90% أو أقل الطب لأن هناك من سيدفع، أين ذهبت المنافسة، ولِمَ يرهق الأبناء أنفسهم في الدراسة للحصول على معدلات عالية لدراسة الطب أو الصيدلة أو الهندسة، إذا كان المال هو الفصل وليس التميز في التحصيل ؟؟

وزاد موضوع الموازي عن المتعارف عليه سابقاً بأن أصبح هناك موازي الموازي، بمعنى تم خفض المعدل الذي يتم قبوله في التخصص مع رفع تكلفة الساعات المعتمدة أكثر وأكثر، هل في هذا أيضاً خدمة للطلبة لدراسة التخصصات التي في الأصل تتطلب معدلات قبول هي الأعلى بين التخصصات؟؟

طالب صيدلة يحصل على 95% وزميله في نفس الدفعة بمعدل 80%، لا يمكن للعقل التصديق بأن يكون الخريجون من هذه الكليات على هذا النهج في القبول على نفس الدرجة أو حتى التقارب في النوعية، أي أن النظام المتبع حالياً يعرف جيداً أنه سيغرق المجتمع لاحقاً بخريجين ليسوا بالكفاءة المطلوبة وفي التخصصات ذات العلاقة المباشرة بسلامة الناس، وتحتاج إلى مستوى عال من التركيز والذكاء والقدرات.

وإن الهدف الأكبر هو كم الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات في هذه التخصصات التي تعتبر ساعاتها هي الأغلى بالطبيعة.. المعادلة بسيطة، والهدف واضح، المنفعة المادية والإيرادات.

ففي ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعات وفي غياب الدعم المالي من الحكومة لهذا القطاع، بات من الحتمي على الجامعات أن تبحث عن البديل بطرقها الخاصة، والتعليم الموازي أكثر الطرق تحقيقاُ للمردود المالي.

الطالب المقتدر مالياً يختار التخصص الذي يريده، والطالب الذي لا يملك المادة، عليه أن (ينتحر) في الدراسة ليحصل على معدل القبول المطلوب بمجهوده، ويحلم بمنحة تمكنه من دراسة التخصص الذي يحلم به دون إرهاق أهله مادياً.

وإذا كان الهدف هو مصلحة الطلاب وعدم لجوئهم للدراسة في الخارج فعلاً، وأن هناك اهتماما بنوعية الخريجين من جامعاتنا، لا بد من وجود معايير ضبط لمن يمكن أن يلتحق بنظام التعليم الموازي للخضوع لامتحانات خاصة في المواد التي يتطلبها تخصصهم، وأن لا يقتصر الأمر على امتحان مستوى في اللغة الانجليزية والتكنولوجيا مثلاً، كأن يراعى مثلاً معدل الطالب في مادة الكيمياء لمن يريد أن يدرس الصيدلة ومعدل الأحياء لمن يريد الالتحاق بكلية الطب، فمن غير المنطقي أن يتخصص طالب في الصيدلة وقد حذف مادة الكيمياء في الثانوية العامة وحصل فقط على معدل النجاح فيها، وكذلك الأمر لمواد الرياضيات والفيزياء لكليات الهندسة والأحياء لكليات الطب.

لابد من وقفة جدية في هذا الأمر إذا كنا نريد خريجين على كفاءة عالية قادرين على بناء وطن، وليس مجرد حملة لشهادات علمية غير قادرين على الانخراط في سوق العمل بمهارة، والمساهمة في بناء هذا المجتمع، فلدينا فائض في الخريجين من حيث العدد ولكن ما ينقصنا فعلاً هو الكفاءات.

وإن كان الغالبية منا ينتقد سياسات التعليم في المدارس، فإن سياسات التعليم في الجامعات ليس ببعيد عن هذه الانتقادات، بل إنني اعتبرها استمراراً للخلل والنقص الموجودين في التعليم المدرسي، من حيث غياب التركيز على منهج البحث العلمي وتنمية القدرات الشخصية للطلبة إضافة إلى سياسات القبول والالتحاق بها (معدلات القبول، أسعار الساعات، والتعليم الموازي)، وسعر الساعات الخاصة بالمواد التي تعتبر متطلبات لكافة الطلاب في كافة التخصصات والتي يختلف سعرها بناء على التخصص، فطالب الطب مثلا يدفع ثمن ساعة اللغة العربية بسعر ساعة الطب وطالب التجارة بسعر كليته.

لا بد من إعادة النظر في كافة السياسات الحالية ووضع مصلحة الطالب فعلاً على رأس الأولويات، ومراعاة الأوضاع العامة التي يعيشها هذا الشعب، وعدم المراهنة دائماً على المراحل القادمة من حياة أبنائنا .. في المدرسة نقول: في الجامعة سيختلف الوضع وسينتقل الطالب من التلقين إلى المشاركة في التعلم، وفي الجامعة نقول: في سوق العمل سيكتسب الطالب كذا وكذا.

لابد من إعطاء الطالب كل ما يحتاج في مختلف المراحل لتكون النتيجة كما نريد ونأمل ونتمنى جميعاً، وعلى الجامعات أن تبتعد قليلاً عن كونها شركات خاصة تهتم بصافي الأرباح كل عام وأن تلتفت قليلاً إلى الرسالة المقدسة للتعليم، وأن تهتم أكثر بنوعية ومستوى خريجيها بغض النظر عن أعدادهم وأعداد الدفعات المقبولة كل عام.