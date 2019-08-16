صور| أبو ديس: "صامدون" ومجموعات شبابية تنفذ زيارات إسنادية لأهالي الأسرى والشهداء

وطن- ميس أبو غوش: نفذت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، ومجموعات شبابية، الخميس، زيارات لعائلات الشهداء والأسرى في بلدة أبوديس بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت مي زلوم، منسقة شبكة "صامدون" بأن الزيارة كانت لعائلة الأسير حذيفة حلبية والأسير اسماعيل الدرة، وكذلك لعائلة الشهيد محمد بدر ومحمد لافي ويوسف كاشور في بلدة أبوديس.

وأضافت لوطن "الفعالية جاءت ضمن سلسلة ممنهجة من الفعاليات والوقفات التضامنية والتي كانت بالتعاون مع القوى الشبابية والمجموعات ونوادي الكليات في جامعة بيرزيت، بالإضافة الى نقابة العاملين في جامعة بيرزيت".

وشددت زلوم على أهمية الوقوف إلى جانب قضية الأسرى كونها عادلة وتمس الشعب الفلسطيني، وأن لا يقتصر تذكرهم فقط في المناسبات فقط.

وقالت إن شبكة "صامدون" تسعى لتسليط الضوء على قضايا الأسرى وتعزيز حضورهم في المشهد الفلسطيني.

ودعت إلى خلق حالة يومية تعبر عن إسناد الأسرى المضربيين عن الطعام، وكذلك المرضى منهم.