الدفاعات السورية تحبط ضربة صاروخية في حماة

وطن: قال مصدر عسكري سوري، إن الدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخا أطلق باتجاه مدينة مصياف بمحافظة حماة في ساعة متأخرة الخميس ودمرته قبل أن يصيب هدفه.

وقال المصدر "كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

وكان التلفزيون السوري قد تحدث من قبل عن صوت انفجار قوي قرب مصياف، لكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وامتنعت متحدثة باسم جيش الاحتلال عن التعليق، لكن "إسرائيل" أقرت مرارا بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة، وكانت بعض الهجمات التي نسبتها دمشق للاحتلال قد نفذت من المجال الجوي اللبناني.