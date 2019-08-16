من الضفة وغزة| 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: دخل أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة، اليوم الجمعة، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم :

الأسير صدقي حامد شاكر الزرو (59 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

من بيت لحم/ الأسير أشرف على إبراهيم عساكرة (36 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير راجي تيسير عبد الحفيظ زهران من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عاما في السجون.

الأسير ياسر محمد علي أبو حمد "أبو دقة" (32 عامًا) من خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.