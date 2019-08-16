الاحتلال يستدعي الفتى شوكت الشيخ من العيزرية

رام الله- وطن: استدعت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاما) من بلدة العيزرية شرق القدس، لمراجعة مخابراتها.

والشيخ هو شقيق الطفل محمد خضر الشيخ (14 عاما) الذي أصيب أمس برصاص الاحتلال عند باب السلسلة في البلدة القديمة من القدس.

وأفادت عائلة الشيخ، بأن سلطات الاحتلال سلمت نجلها شوكت بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن أفرجت، فجر اليوم، عن والده خضر الشيخ (50 عاما)، بعد احتجازه الليلة للتحقيق معه.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت، مساء أمس، استشهاد فتى، وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بعد تنفيذهما عملية طعن، عند باب السلسة في البلدة القديمة من القدس.

(وفا)