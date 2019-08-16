مستوطنون يقتحمون قرية الولجة بحماية جيش الاحتلال

رام الله- وطن: اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أحياء جبل رويسات، وهدفة النبعة، وخلة السمك، برفقة جيش الاحتلال، وانتشروا في الأراضي الزراعية.

يشار الى ان قرية الولجة تتعرض منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك لاقتحامات يومية متكررة من قبل قوات الاحتلال، تخلله تسليم مواطنين إخطارات بوقف البناء في منازل قيد الإنشاء.