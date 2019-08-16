6 أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن 6 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينما طرأ تراجع خطير على صحة الأسيرين المريضين بالسرطان "حذيفة حلبية"، و" أحمد غنام".

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاما)من القدس، يعتبر أقدم الاسرى المضربين، حيث يخوض اضرابا منذ 47 يوماً، وهو معتقل اداري منذ يونيو العام الماضي، ويعاني من ظروف صحية سيئة، نتيجة اصابه سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة.

وأضاف الأشقر، بأن ادارة السجون قامت بنقل "حلبيه" الى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، حيث بدأ يصاب بتشنجات في كافة أنحاء جسده، وضيق في التنفس، وقد نقص وزنه 18 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف على قدميه، ويتنقل على كرسي متحرك، ومصاب بدوار دائم وشديد، ولا يستطيع النوم وهناك خطورة حقيقية على حياته.

بينما يتعرض الأسير المصاب بمرض السرطان في الدم أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل الى خطر حقيقي على حياته، وخاصة أنه يعاني من ضعف المناعة، وتم نقله مؤخرًا الى المستشفى بعد تراجع وضعه الصحي بشكل كبير، وقد هبطت نسبة السكر في الدم، ومصاب بآلام حادة ومستمرة في انحاء جسده، ودوار في رأسه، و نقص وزنه 16 كيلو جرام، ولا يستطيع الوقوف.

الأسير غنام متزوج ولديه طفلان و يخوض اضرابا عن الطعام منذ 34 يوماً متواصلة، بعد اصدار قرار اداري بحقه، وهو أسير سابق امضى 9 سنوات في السجون، وقد اعيد اعتقاله في 28/6/2019، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على القرار دون تهمة أو محاكمة.

وأشار الأشقر الى ان الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46عامًا) من مدينة جنين يواصل اضرابه المفتوح منذ 17 يوماً، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه، وكان اعيد اعتقاله في شباط/فبراير الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 شهور، هو أسير سابق امضى ما يقارب 15 عاما في سجون الاحتلال .

كذلك يخوض الأسير اسماعيل أحمد علي(30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس اضرابا عن الطعام منذ 24 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وتم عزله في زنازين النقب، وهو أسير سابق امضى 6 سنوات في سجون الاحتلال واعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله للاعتقال الإداري.

بينما يخوض الأسير سلطان أحمد خلف (38 عاماً)، من جنين، اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 30 يوماً بعد اصدار امر اداري بحقه، وكان أعيد اعتقاله في 8/7/2019، وسبق ان قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في سجن "مجدو".

كما يواصل الأسير وجدي عاطف العواوده (20 عاماً) من الخليل اضرابه المفتوح لليوم التاسع عشر على التوالي ضد اعتقاله الإداري، واحتجاجاً على مماطلة إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له حيث يحتاج إلى عملية إزالة بلاتين من منطقة الحوض، لان بقاءه لفترة طويلة سيؤثر على نموه، إضافة لعملية في أنفه الذى كسر خلال الاعتقال، وقام الاحتلال بعزله في سجن النقب .

وبين الأشقر بأن 49 أسيراً في عدة سجون يواصلون الإضراب التضامني مع الأسرى المضربين للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم العادلة، فيما هدد الأسرى بتوسيع رقعة التضامن وانضمام افواج جديدة للإضراب في حال استمر الاحتلال في تجاه لمطالب الاسرى المضربين .