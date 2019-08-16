عائلة طليب لوطن: رشيدة ألغت زيارتها الى فلسطين رفضا لشروط الاحتلال

وطن: قررت عضو الكونغرس الفلسطينية رشيدة طليب إلغاء زيارتها إلى فلسطين، رفضا للرضوخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شقيقها بسام طليب لوطن إن رشيدة أكدت لهم إلغاء الزيارة رافضة الرضوخ للشروط التي وضعها الاحتلال.

وأضاف بسام أن رشيدة ترفض الزيارة المشروطة لأهلها وقريتها.

وكتبت طليب على صفحتها على تويتر انها ترفض الزيارة المشروطة التي وافقت عليها "اسرائيل"، لأن هذا يتناقض مع نضالها ضد العنصرية مؤكدة أن جدتها ستعارض هذه الزيارة التي تقيد حريتها.

وجاء ذلك بعدما قررت داخلية الاحتلال "الموافقة على طلب رشيدة طليب، القيام بزيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما، من سكان بيت عور الفوقا غرب رام الله"، وفق إعلام عبري.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من رفض الاحتلال زيارة طليب، وعضو الكونغرس إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية بعد اتهامهما "بالترويج لمقاطعة إسرائيل".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد زعمت في وقت سابق من اليوم الجمعة أن رشيدة طليب أبرقت برسالة إلى وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، قائلة فيها إن الزيارة التي تطمح لها، "قد تكون الفرصة الأخيرة لها لرؤية جدتها، وأنها ستحرص على الالتزام بالقيود المُقدّمة لها". وأنها تعهدت بعدم الدعوة لمقاطعة "إسرائيل" خلال الزيارة.