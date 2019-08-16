استشهاد الشاب علاء الهريمي بزعم تنفيذه عملية دهس جنوب بيت لحم

وطن: استشهد الشاب علاء خضر الهريمي (27 عاماً)، اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وأفادت مصادر محلية لـوطن أن الشهيد متزوج وأب لطفل، وهو أسير محرر، قضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض في 2006 لإصابة برصاص الاحتلال في القدم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطن متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها، جنوب بيت لحم.

وزعمت مصادر إعلامية عبرية أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح جراء الحادث.