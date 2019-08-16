إصابات بالرصاص الحي والمطاطي جراء قمع الاحتلال للمسيرات السلمية شرق غزة

وطن: بدأ المئات من المتظاهرين يتوافدون إلى شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الأسبوع الـ 70 من "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".

وأصيب خمسة مواطنين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس، وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة، فيما أصيب مواطنان بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.