الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

وطن: زعم جيش الاحتلال، مساء الجمعة، اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أطلق من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إنه سُمع دوي صافرات الانذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة،

مضيفة انه "لا توجد إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن، لكن سكان المنطقة (المستوطنون) أبلغوا عن وقوع انفجارات بعد الإنذار".

وتفيد تقارير أخرى باطلاق صاروخين اثنين، سقطا في مناطق مفتوحة داخل دولة الاحتلال، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد من صحة هذه التقارير.